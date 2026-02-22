Coupe du Mont d’escalade Place du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc

Coupe du Mont d’escalade

Place du Mont-Blanc 164 Place du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

La Coupe du Monde d’escalade de Chamonix-Mont-Blanc, rassemble les meilleurs grimpeurs de la planète dans des épreuves de vitesse et difficulté, tout cela au pied du Mont-Blanc. L’événement est accessible à tous et gratuit.

.

Place du Mont-Blanc 164 Place du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Chamonix-Mont-Blanc Climbing World Cup brings together the world’s best climbers in speed and difficulty events, all at the foot of Mont-Blanc. The event is open to all and free of charge.

L’événement Coupe du Mont d’escalade Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc