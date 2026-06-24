Partir en livre lectures au Paradis des Praz Médiathèque de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc
Partir en livre lectures au Paradis des Praz Médiathèque de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc samedi 11 juillet 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Partir en livre lectures au Paradis des Praz
Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Le festival de littérature jeunesse Partir en livre est de retour pour sa 12e édition sur le thème Nos petits et grands héros
.
Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 34 82 mediatheque@cc-valleedechamonixmb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Partir en livre children’s literature festival is back for its 12th edition, with the theme Our Heroes, Big and Small
L’événement Partir en livre lectures au Paradis des Praz Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
À voir aussi à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie)
- Arc’Teryx Alpine Academy Chamonix-Mont-Blanc 2 juillet 2026
- Exposition Métamorphoses du regard, les Alpes magnifiées La résidence Chamonix-Mont-Blanc 4 juillet 2026
- Tournoi de Volley Surgeteam Fan Club Terrain de volley Chamonix-Mont-Blanc 4 juillet 2026
- Atelier des créateurs Alpina Eclectic Hôtel & Spa Chamonix-Mont-Blanc 5 juillet 2026
- Tournée départementale du cinéma d’animation Annecy 2026 Cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc 5 juillet 2026