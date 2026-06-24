Partir en livre lectures au Paradis des Praz Médiathèque de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc samedi 11 juillet 2026.

Chamonix-Mont-Blanc

Partir en livre lectures au Paradis des Praz

Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Le festival de littérature jeunesse Partir en livre est de retour pour sa 12e édition sur le thème Nos petits et grands héros

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Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 34 82 mediatheque@cc-valleedechamonixmb.fr

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English :

The Partir en livre children’s literature festival is back for its 12th edition, with the theme Our Heroes, Big and Small

L’événement Partir en livre lectures au Paradis des Praz Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc