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AGENDA · Chamonix-Mont-Blanc

The Pong Nang Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc

mardi 28 juillet 2026 · Maison des Artistes · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Maison des Artistes
Adresse
84 chemin de la Tournette
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif

Chamonix-Mont-Blanc

The Pong Nang

Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:00:00
fin : 2026-07-28 22:00:00

Date(s) :
2026-07-28

The Pong Nang à la Maison des Artistes | Concert de musique traditionnelle coréenne
  .

Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 70 21 78  administration@maisondesartistes-chamonix.com

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English :

The Pong Nang %E0 House of Artists | Concert of Traditional Korean Music

L’événement The Pong Nang Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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