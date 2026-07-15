The Pong Nang Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

The Pong Nang

Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:00:00

fin : 2026-07-28 22:00:00

Date(s) :

2026-07-28

The Pong Nang à la Maison des Artistes | Concert de musique traditionnelle coréenne

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Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 70 21 78 administration@maisondesartistes-chamonix.com

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English :

The Pong Nang %E0 House of Artists | Concert of Traditional Korean Music

L’événement The Pong Nang Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc