The Pong Nang Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc
mardi 28 juillet 2026 · Maison des Artistes · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
The Pong Nang
Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:00:00
fin : 2026-07-28 22:00:00
Date(s) :
2026-07-28
The Pong Nang à la Maison des Artistes | Concert de musique traditionnelle coréenne
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Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 70 21 78 administration@maisondesartistes-chamonix.com
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English :
The Pong Nang %E0 House of Artists | Concert of Traditional Korean Music
L’événement The Pong Nang Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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