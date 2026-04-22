Chamonix Vallée Classics Festival Chamonix-Mont-Blanc
Chamonix Vallée Classics Festival Chamonix-Mont-Blanc mardi 4 août 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Chamonix Vallée Classics Festival
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
-30 ans (places limitées, CI demandée à l’entrée)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04 22:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Boris Giltburg est célébré internationalement pour sa profonde sensibilité, sa perspicacité et ses interprétations captivantes au piano. Nous aurons le très grand bonheur de le recevoir au festival pour la deuxième année consécutive.
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Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 20 83 70 contact@cvc-festival.com
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English :
Boris Giltburg is lauded across the globe as a deeply sensitive, insightful and compelling interpreter. He is widely recognised as a leading interpreter of Rachmaninov. We are delighted to welcome him back to the festival for the second year in a row.
L’événement Chamonix Vallée Classics Festival Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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