Champ libre, église de Boulogne, Essarts-en-Bocage

Informations pratiques

Champ libre Vendredi 11 septembre, 20h00 église de Boulogne Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T21:00:00+02:00

Balade-contée à partir de 5 ans.

Renseignements auprès de la médiathèque des Essarts : 02 51 62 99 87

église de Boulogne 85140 Boulogne Essarts-en-Bocage 85140 Vendée Pays de la Loire

Christel Delpeyroux