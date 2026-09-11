AGENDA · Essarts-en-Bocage
Champ libre, église de Boulogne, Essarts-en-Bocage
vendredi 11 septembre 2026 · église de Boulogne · Essarts-en-Bocage
Informations pratiques
Champ libre Vendredi 11 septembre, 20h00 église de Boulogne Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T21:00:00+02:00
Balade-contée à partir de 5 ans.
Renseignements auprès de la médiathèque des Essarts : 02 51 62 99 87
église de Boulogne 85140 Boulogne Essarts-en-Bocage 85140 Vendée Pays de la Loire
Christel Delpeyroux