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Champagne Party ! Arrentières

Champagne Party ! Arrentières

Champagne Party ! Arrentières samedi 4 juillet 2026.

Ville
10200 Arrentières
Département
Aube
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Tarif

Arrentières

Champagne Party !

Arrentières Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

Les 4 & 5 Juillet prochains, 10 maisons de Champagne vous ouvrent leurs portes, le temps d’un week-end festif, en famille ou entre amis. Venez partager de bons moments avec les vignerons, du côté de Bar-sur-Aube.

Les caves ouvertes à Arrentières pour cette nouvelle édition:

CHAMPAGNE JACQUES CHAPUT
– tatouage avec la Mandre de Sam, notre salon maison (sur réservation)
– tatouages éphémères pour les enfants,
– dégustation de nos cuvées
– atelier créatif enfants
– planche apéro et petite restauration

CHAMPAGNE MENNETRIER
– dégustations
– balade en buggy
– restauration
– exposants   .

Arrentières 10200 Aube Grand Est   ducotedebarsuraube@gmail.com

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English :

L’événement Champagne Party ! Arrentières a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne

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