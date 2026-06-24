Champagne Party ! Arrentières
Champagne Party ! Arrentières samedi 4 juillet 2026.
Arrentières
Champagne Party !
Arrentières Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Les 4 & 5 Juillet prochains, 10 maisons de Champagne vous ouvrent leurs portes, le temps d’un week-end festif, en famille ou entre amis. Venez partager de bons moments avec les vignerons, du côté de Bar-sur-Aube.
Les caves ouvertes à Arrentières pour cette nouvelle édition:
CHAMPAGNE JACQUES CHAPUT
– tatouage avec la Mandre de Sam, notre salon maison (sur réservation)
– tatouages éphémères pour les enfants,
– dégustation de nos cuvées
– atelier créatif enfants
– planche apéro et petite restauration
CHAMPAGNE MENNETRIER
– dégustations
– balade en buggy
– restauration
– exposants .
Arrentières 10200 Aube Grand Est ducotedebarsuraube@gmail.com
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English :
L’événement Champagne Party ! Arrentières a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne