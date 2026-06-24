Arrentières

Champagne Party !

Arrentières Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Les 4 & 5 Juillet prochains, 10 maisons de Champagne vous ouvrent leurs portes, le temps d’un week-end festif, en famille ou entre amis. Venez partager de bons moments avec les vignerons, du côté de Bar-sur-Aube.

Les caves ouvertes à Arrentières pour cette nouvelle édition:

CHAMPAGNE JACQUES CHAPUT

– tatouage avec la Mandre de Sam, notre salon maison (sur réservation)

– tatouages éphémères pour les enfants,

– dégustation de nos cuvées

– atelier créatif enfants

– planche apéro et petite restauration

CHAMPAGNE MENNETRIER

– dégustations

– balade en buggy

– restauration

– exposants .

Arrentières 10200 Aube Grand Est ducotedebarsuraube@gmail.com

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English :

L’événement Champagne Party ! Arrentières a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne