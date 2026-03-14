Champignons et compagnie Boult-aux-Bois
Champignons et compagnie Boult-aux-Bois mercredi 28 octobre 2026.
Champignons et compagnie
5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Sortie découverte des champignons. Inscriptions gratuites et obligatoires.
.
5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mushroom discovery outing. Free, compulsory registration.
L’événement Champignons et compagnie Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-13 par Ardennes Tourisme