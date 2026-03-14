Champignons et compagnie Boult-aux-Bois

Champignons et compagnie 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 2026-10-28

Champignons et compagnie Boult-aux-Bois mercredi 28 octobre 2026.

Champignons et compagnie

5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28
fin : 2026-10-28

Date(s) :
2026-10-28

Sortie découverte des champignons. Inscriptions gratuites et obligatoires.
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5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98  maisonnatureboult@gmail.com

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English :

Mushroom discovery outing. Free, compulsory registration.

L’événement Champignons et compagnie Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-13 par Ardennes Tourisme

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