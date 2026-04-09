Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Championnar départemental cyclosport Blessac

Championnar départemental cyclosport Blessac

Championnar départemental cyclosport Blessac dimanche 10 mai 2026.

Ville : 23200 Blessac

Département : Creuse

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Blessac

Championnat départemental cyclosport

Blessac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Prêt pour le grand frisson ? Le Vélo Club Aubussonnais vous donne rendez-vous début mai pour le tant attendu Championnat Départemental de Cyclosport !

Le décor est planté direction le hameau de La Borne, sur la commune de Blessac, pour une journée placée sous le signe de la performance et de la passion. Venez encourager les meilleurs coureurs du département qui s’affronteront sur un parcours exigeant et spectaculaire.

Rejoignez-nous pour célébrer le sport et soutenir nos couleurs.

On vous attend nombreux pour faire grimper le cardio !   .

Blessac 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Championnat départemental cyclosport

L’événement Championnat départemental cyclosport Blessac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Aubusson-Felletin

À voir aussi à Blessac (Creuse)