Bourbriac

Championnat de Bretagne Trial Moto

Lieu-dit Le Disquay Bourbriac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Bourbriac accueille une manche du championnat de Trial Moto au lieu dit le disquay. Spectacle gratuit, buvette et restauration sur place. .

Lieu-dit Le Disquay Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 76 25 77

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English :

L’événement Championnat de Bretagne Trial Moto Bourbriac a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol