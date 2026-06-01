Championnat de Bretagne Trial Moto Bourbriac
Championnat de Bretagne Trial Moto Bourbriac dimanche 21 juin 2026.
Bourbriac
Championnat de Bretagne Trial Moto
Lieu-dit Le Disquay Bourbriac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Bourbriac accueille une manche du championnat de Trial Moto au lieu dit le disquay. Spectacle gratuit, buvette et restauration sur place. .
Lieu-dit Le Disquay Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 76 25 77
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English :
L’événement Championnat de Bretagne Trial Moto Bourbriac a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol