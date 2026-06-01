Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Championnat de Bretagne Trial Moto Bourbriac

Championnat de Bretagne Trial Moto Bourbriac dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Lieu-dit Le Disquay

Ville : 22390 Bourbriac

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Bourbriac

Championnat de Bretagne Trial Moto

Lieu-dit Le Disquay Bourbriac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Bourbriac accueille une manche du championnat de Trial Moto au lieu dit le disquay. Spectacle gratuit, buvette et restauration sur place.   .

Lieu-dit Le Disquay Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 76 25 77 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Championnat de Bretagne Trial Moto Bourbriac a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

À voir aussi à Bourbriac (Côtes-d'Armor)