Championnat de France d’agility, Stade Claude Blanc, Avensan

Championnat de France d’agility 9 et 10 mai Stade Claude Blanc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T08:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T15:00:00+02:00

Le rendez-vous incontournable du sport canin à Avensan, en Médoc !

Les 9 et 10 mai 2026, vivez un spectacle unique où vitesse, complicité et technicité s’unissent pour un show à couper le souffle !

Pour la première fois, la charmante commune d’Avensan, au cœur du Médoc, accueille l’élite du sport canin français : les Championnats de France d’agility. Une discipline née au Royaume-Uni dans les années 70, devenue aujourd’hui un phénomène européen qui passionne des milliers de spectateurs et de pratiquants. En France, l’agility s’est imposée comme un sport à part entière, portée par des clubs et des passionnés qui en ont fait une discipline exigeante, spectaculaire et profondément conviviale.

Un événement d’exception, à ne manquer sous aucun prétexte ! Sous l’égide de la CNEAC et de la Canine territoriale de la Gironde, près de 400 binômes – chiens et conducteurs – venus des quatre coins de la France s’affronteront pour décrocher le titre tant convoité de Champion de France. Sur plusieurs terrains en simultané, sous l’œil expert de juges nationaux, chaque parcours sera une démonstration d’agilité, de précision et de complicité entre l’humain et son compagnon à quatre pattes.

Horaires :

Samedi 9 mai : de 8h à 18h

de 8h à 18h Dimanche 10 mai : de 9h à 15h

Un week-end 100% émotion et découverte ! Venez vibrer au rythme des parcours chronométrés, où chaque saut, chaque slalom et chaque tunnel franchi sera une prouesse à applaudir. L’ambiance sera chaleureuse, festive et résolument familiale, avec :

Des stands pour découvrir tout ce qui concerne le chien, de la friandise, aux accessoires en passant par l’alimentation.

pour découvrir tout ce qui concerne le chien, de la friandise, aux accessoires en passant par l’alimentation. Buvette et une restauration pour profiter pleinement de l’événement.

pour profiter pleinement de l’événement. Les chiens du public (tenus en laisse et respectant la législation en vigueur) sont les bienvenus.

Un terrain de jeu idéal pour des images fortes et des histoires inspirantes ! C’est l’occasion de capturer des moments uniques : la concentration des athlètes canins, l’intensité des parcours, les réactions du public, et surtout, ces duos humains-chiens qui repoussent les limites de la performance. Un événement riche en rebondissements, en émotions et en images spectaculaires, parfait pour vos reportages, articles, magazines ou livres.

Pourquoi venir ? Parce que l’agility, c’est bien plus qu’un sport : c’est une célébration de la complicité, de la technicité et de la passion. Parce qu’à Avensan, vous assisterez à la consécration des meilleurs binômes de France. Parce que chaque instant sera une fête, une découverte, une aventure à partager.

Alors, prêts à vivre l’agility comme jamais ?

Rendez-vous les 9 et 10 mai au stade Claude Blanc – Parc des sports Puiberron – route du poteau – 33480 Avensan, pour un week-end inoubliable où le sport, l’émotion et la convivialité seront au rendez-vous !

Stade Claude Blanc route du poteau – 33480 Avensan Avensan 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 61 84 22 48 »}, {« type »: « email », « value »: « manelle33@hotmail.com »}]

Tactichien est fier de faire partie des organisateurs de cette grosse compétition nationale

Parentalité : Le Cabo