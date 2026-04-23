Avensan

Sortie nature Balade au crépuscule

Parking de la l’église Avensan Gironde

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:00:00

fin : 2026-05-08 21:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Balade au crépuscule Profitez d’une balade au crépuscule le long de la Jalle de Tiquetorte. La tombée de la nuit est un moment suspendu pour apprécier la nature sous un autre angle, avec L’Éveil Vert. À partir de 6 ans. .

Parking de la l’église Avensan 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 31 07 77

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English : Sortie nature Balade au crépuscule

L’événement Sortie nature Balade au crépuscule Avensan a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Médoc Plein Sud