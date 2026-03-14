Championnat de France d’Apnée eau libre Villefranche-sur-Mer

Championnat de France d’Apnée eau libre Villefranche-sur-Mer vendredi 26 juin 2026.

Championnat de France d’Apnée eau libre

Rade de Villefranche Villefranche-sur-Mer Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-26

Programmation prochainement
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Rade de Villefranche Villefranche-sur-Mer 06230 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 01 73 68  info.villefranchesurmer@nicecotedazurtourisme.com

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English : French Open Water Apnea Championship

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L’événement Championnat de France d’Apnée eau libre Villefranche-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

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