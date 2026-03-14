Championnat de France d’Apnée eau libre Villefranche-sur-Mer
Championnat de France d’Apnée eau libre Villefranche-sur-Mer vendredi 26 juin 2026.
Championnat de France d’Apnée eau libre
Rade de Villefranche Villefranche-sur-Mer Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-26
Programmation prochainement
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Rade de Villefranche Villefranche-sur-Mer 06230 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 01 73 68 info.villefranchesurmer@nicecotedazurtourisme.com
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English : French Open Water Apnea Championship
Coming soon
L’événement Championnat de France d’Apnée eau libre Villefranche-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur