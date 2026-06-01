Visites guidées de la Darse de Villefranche-sur-Mer, Pavillon Beaudouin., Villefranche-sur-Mer

Visites guidées de la Darse de Villefranche-sur-Mer 19 et 20 septembre Pavillon Beaudouin. Alpes-Maritimes

par groupes de 15 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visites guidée de 1H par les bénévoles de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Maritime de Villefranche (ASPMV), partenaire du Conseil Départemental 06, des batiments patrimoniaux sur le Port Royal de la Darse : voûtes, ancienne »forme des galères », le môle, l’ancien bâtiment des galériens » (actuel IMEV), le jardin Beaudouin.

Pavillon Beaudouin. 18 Quai de la Corderie, 06230 Villefranche-sur-Mer Villefranche-sur-Mer 06230 L’Octroi Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.darse.fr [{« type »: « link », « value »: « https://ports-villefranche.departement06.fr/journees-europeennes-du-patrimoine »}] Ancien Port Royal de la Maison de Savoie, dont les voûtes, une des premières constructions sur la darse, surmontées aujourd’hui par le jardin suspendu de l’architecte Eugène Beaudouin TER arrêt Villefranche, bus ligne 15

Visites guidée de 1H par les bénévoles de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Maritime de Villefranche (ASPMV), partenaire du Conseil Départemental 06, des batiments patrimoniaux sur le de…

Reconstitution des voûtes-jardin par J-B Héron, illustrateur©ASPMV