Championnat de France de boules lyonnaises Chalamont
Championnat de France de boules lyonnaises Chalamont vendredi 17 juillet 2026.
Chalamont
Championnat de France de boules lyonnaises
place de la Mairie Chalamont Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Le Championnat de France de Boules Lyonnaises constitue une référence pour tout bouliste.
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place de la Mairie Chalamont 01320 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 46 99 60 contact@mairie-chalamont.fr
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English : French Championship of boules lyonnaises
The French Boules Lyonnaises Championship is a benchmark for all boules players.
L’événement Championnat de France de boules lyonnaises Chalamont a été mis à jour le 2026-06-05 par Dombes Tourisme