Championnat de France de boules lyonnaises Chalamont vendredi 17 juillet 2026.

Chalamont

Championnat de France de boules lyonnaises

place de la Mairie Chalamont Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Le Championnat de France de Boules Lyonnaises constitue une référence pour tout bouliste.

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place de la Mairie Chalamont 01320 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 46 99 60 contact@mairie-chalamont.fr

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English : French Championship of boules lyonnaises

The French Boules Lyonnaises Championship is a benchmark for all boules players.

L’événement Championnat de France de boules lyonnaises Chalamont a été mis à jour le 2026-06-05 par Dombes Tourisme