Luby-Betmont

Championnat de France de Drift Luby-Osmets

LUBY-BETMONT Luby-Betmont Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-27

Vivez une expérience unique avec la cinquième manche du Championnat de France de Drift FFSA sur un parcours exceptionnel en Tōge, entre les villages de Luby-Betmont et Osmets. Ce tracé spectaculaire offre un cadre naturel où les pilotes s’affronteront sur des routes sinueuses, recréant l’ambiance intense des courses de montagne japonaises. Avec des virages techniques et des points de vue à couper le souffle sur les Pyrénées, cet événement est un incontournable pour les amateurs de drift et de sensations fortes.

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Préparez-vous pour un week-end de compétition en pleine nature, où précision et technique seront mises à l’épreuve. Cette étape de Tōge offre aux spectateurs une immersion totale dans l’univers du drift et permet de suivre les prouesses des pilotes de près.

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Restauration et boissons disponibles sur place.

Billetterie en ligne et sur place billets non remboursables.

Parking et accès Exposition indiqués sur place.

Places non nominatives Seul le nom de l’acheteur apparaît.

Évènement gratuit pour les de 12 ans, billet de 12 ans à réserver gratuitement sur la billetterie.

Entrée PASS 2 JOURS à partir de 35€.

PASS SAMEDI à partir de 15€.

PASS DIMANCHE à partir de 20€.

PASS VIP à partir de 110€. .

LUBY-BETMONT Luby-Betmont 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@driftfrance.com

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English :

Enjoy a unique experience with the fifth round of the French Drift FFSA Championship on an exceptional course in T?ge, between the villages of Luby-Betmont and Osmets. This spectacular route offers a natural setting where drivers will compete on winding roads, recreating the intense atmosphere of Japanese mountain races. With technical turns and breathtaking views of the Pyrenees, this event is a must for drift and thrill-seekers alike.

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Get ready for a weekend of competition in the heart of nature, where precision and technique will be put to the test. This stage of T?ge offers spectators total immersion in the world of drifting, allowing them to follow the drivers? prowess at close quarters.

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Catering and drinks available on site.

Online and on-site ticketing non-refundable tickets.

Parking and exhibition access indicated on site.

Non-nominative seats only the purchaser’s name appears.

Free event for children under 12, tickets for children under 12 to be reserved free of charge at the ticket office.

L’événement Championnat de France de Drift Luby-Osmets Luby-Betmont a été mis à jour le 2026-06-01 par HPTE|CDT65