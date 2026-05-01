Sames

Championnat de France de Jet Ski Freestyle

Sames Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

A l’occasion de cet évènement, les meilleurs riders du pays s’y retrouveront pour offrir un spectacle impressionnant, enchaînant figures acrobatiques et performances de haut niveau.

Accessible à tous, cet événement promet un week-end rythmé par l’adrénaline, le spectacle et une ambiance conviviale au cœur d’un cadre naturel exceptionnel.

Le samedi soir un show nocturne est prévu.

Buvette et restauration sont assurés sur place. .

Sames 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Championnat de France de Jet Ski Freestyle

L’événement Championnat de France de Jet Ski Freestyle Sames a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Pays Basque