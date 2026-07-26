Championnat de France de mountain trail Terres Alezanes Sainte-Anne-sur-Brivet

Informations pratiques

Sainte-Anne-sur-Brivet

Championnat de France de mountain trail

Terres Alezanes 1 la Rénais Sainte-Anne-sur-Brivet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23

En 2026, le Championnat de France Mountain Trail prend une dimension unique

Les 96H du Brivet. du 20 au 23 août

Plus de 200 cavaliers

Plus de 600 parcours réalisés

22 catégories représentées

63 médaillés

Plus de 100 participants récompensés

Sur un parc paysagé de 6 500 m², équipé de 35 obstacles naturels et techniques, cavaliers et cavalières viendront chercher un titre national.

Aux 96H du Brivet, la performance ne se mesure pas à la vitesse, mais à la précision du geste et à la qualité de la connexion cheval-cavalier.

Contact 06 75 57 68 06 ou 06 23 19 07 34

http://www.terres-alezanes.fr .

Terres Alezanes 1 la Rénais Sainte-Anne-sur-Brivet 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Championnat de France de mountain trail Sainte-Anne-sur-Brivet a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT44