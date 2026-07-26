Championnat de France de mountain trail Terres Alezanes Sainte-Anne-sur-Brivet
jeudi 20 août 2026 · Terres Alezanes · Sainte-Anne-sur-Brivet
Informations pratiques
Sainte-Anne-sur-Brivet
Championnat de France de mountain trail
Terres Alezanes 1 la Rénais Sainte-Anne-sur-Brivet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23
En 2026, le Championnat de France Mountain Trail prend une dimension unique
Les 96H du Brivet. du 20 au 23 août
Plus de 200 cavaliers
Plus de 600 parcours réalisés
22 catégories représentées
63 médaillés
Plus de 100 participants récompensés
Sur un parc paysagé de 6 500 m², équipé de 35 obstacles naturels et techniques, cavaliers et cavalières viendront chercher un titre national.
Aux 96H du Brivet, la performance ne se mesure pas à la vitesse, mais à la précision du geste et à la qualité de la connexion cheval-cavalier.
Contact 06 75 57 68 06 ou 06 23 19 07 34
http://www.terres-alezanes.fr .
Terres Alezanes 1 la Rénais Sainte-Anne-sur-Brivet 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Championnat de France de mountain trail Sainte-Anne-sur-Brivet a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT44