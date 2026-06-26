L’Etang se marre et feu d’artifice à Ste Anne/ Brivet Sainte-Anne-sur-Brivet samedi 29 août 2026.

Sainte-Anne-sur-Brivet

L’Etang se marre et feu d’artifice à Ste Anne/ Brivet

Etang de la Couëronnais Sainte-Anne-sur-Brivet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

24ème édition de l’étang se marre

A partir de 18h

Cochons grillés structures gonflables soirée dansante feu d’artifice

Restauration rapide bar, saucisses, frites, chichis, crêpes, glaces à l’italienne

Vente des tickets repas au local de l’étang se marre (à côté du terrain de football) tous les vendredis à partir du 3 juillet de 18h à 19h, dans la limite des places disponibles.

Organisateur : Association l’étang se marre 06 29 57 27 38

jeff.esm@orange.fr .

Etang de la Couëronnais Sainte-Anne-sur-Brivet 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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L’événement L’Etang se marre et feu d’artifice à Ste Anne/ Brivet Sainte-Anne-sur-Brivet a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44