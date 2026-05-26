La Colombe

Championnat de France de tracteur pulling

rue des isles La Colombe Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

La compétition rassemble plusieurs catégories de Tracteurs Pulling, les Gardens Pulling, les Lights Modified, Limited Super Stock, Two Wheel Drive. Plus de 30 engins, dont certains pouvant atteindre 10 000 chevaux devront emmener la remorque le plus loin possible sur la piste de 100m. Lors de cette journée, diverses animations vous seront proposées, exposition de voitures américaines, démonstration de danse country. RDV à La Colombe entre Villedieu et Percy. .

rue des isles La Colombe 50800 Manche Normandie +33 6 98 17 93 79 comitedesfeteslacolombe@gmail.com

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English : Championnat de France de tracteur pulling

L’événement Championnat de France de tracteur pulling La Colombe a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Villedieu-les-Poêles