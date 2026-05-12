La Colombe

Championnat de France de tracteur pulling

Centre-bourg La Colombe Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 21:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Le 5 juillet, les meilleurs pilotes et leurs machines surboostées s’affrontent lors d’une compétition de Tracteur Pulling inoubliable !

Des tracteurs impressionnants,

Des moteurs rugissants,

Une ambiance festive pour toute la famille,

Restauration et animations sur place.

A La Colombe A84 Sortie 38.

⏰ Ouverture du site 9h.

️TARIF 13 € sur réservation avant le 20 juin sur https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-la-colombe/evenements/championnat-de-france-de-tracteur-pulling-1?fbclid=IwY2xjawRv-M1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETF6UkZwRnp0TFRsdVNqYnlac3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHsfRv8RrFITbwP-UvYljfQcR-Z3eANeBng90DabHBKUYhAQz2xwcKbGBm5C1_aem_SbuUy8ZupgD-A101FqIwMw .

Centre-bourg La Colombe 50800 Manche Normandie +33 6 98 17 93 79 comitesdesfeteslacolombe@gmail.com

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English : Championnat de France de tracteur pulling

L’événement Championnat de France de tracteur pulling La Colombe a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Villedieu-les-Poêles