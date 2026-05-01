Championnat de France de Trial Vintage Les Étilleux Les Étilleux
Championnat de France de Trial Vintage Les Étilleux Les Étilleux samedi 30 mai 2026.
Les Étilleux
Championnat de France de Trial Vintage Les Étilleux
Les Étilleux Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Les pilotes de moto trial vintage ont rendez-vous aux Étilleux à l’occasion du championnat de France. Au programme 5 épreuves mêlant technique, équilibre et sensations. Venez les encourager et profiter du spectacle !
Restauration et buvette sur place prévues pour profiter de l’évènement )
Les pilotes de moto trial vintage ont rendez-vous aux Étilleux à l’occasion du championnat de France. Au programme 5 épreuves mêlant technique, équilibre et sensations. Venez les encourager et profiter du spectacle !
Restauration et buvette sur place prévues pour profiter de l’évènement.
Gratuit .
Les Étilleux 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Vintage motorcycle trial riders meet up at Les Étilleux for the French championship. On the program: 5 events combining technique, balance and thrills. Come and cheer them on, and enjoy the show!
Catering and refreshments on site to make the most of the event )
L’événement Championnat de France de Trial Vintage Les Étilleux Les Étilleux a été mis à jour le 2026-05-08 par OTs DU PERCHE
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