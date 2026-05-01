Les Étilleux

Championnat de France de Trial Vintage Les Étilleux

Les Étilleux Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Les pilotes de moto trial vintage ont rendez-vous aux Étilleux à l’occasion du championnat de France. Au programme 5 épreuves mêlant technique, équilibre et sensations. Venez les encourager et profiter du spectacle !

Restauration et buvette sur place prévues pour profiter de l’évènement )

Les pilotes de moto trial vintage ont rendez-vous aux Étilleux à l’occasion du championnat de France. Au programme 5 épreuves mêlant technique, équilibre et sensations. Venez les encourager et profiter du spectacle !

Restauration et buvette sur place prévues pour profiter de l’évènement.

Gratuit .

Les Étilleux 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Vintage motorcycle trial riders meet up at Les Étilleux for the French championship. On the program: 5 events combining technique, balance and thrills. Come and cheer them on, and enjoy the show!

Catering and refreshments on site to make the most of the event )

L’événement Championnat de France de Trial Vintage Les Étilleux Les Étilleux a été mis à jour le 2026-05-08 par OTs DU PERCHE