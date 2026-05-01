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Championnat de France de Trial Vintage Les Étilleux Les Étilleux

Championnat de France de Trial Vintage Les Étilleux Les Étilleux

Championnat de France de Trial Vintage Les Étilleux Les Étilleux samedi 30 mai 2026.

Ville : 28330 Les Étilleux

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : Gratuit

Les Étilleux

Championnat de France de Trial Vintage Les Étilleux

Les Étilleux Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30

Les pilotes de moto trial vintage ont rendez-vous aux Étilleux à l’occasion du championnat de France. Au programme 5 épreuves mêlant technique, équilibre et sensations. Venez les encourager et profiter du spectacle !
Restauration et buvette sur place prévues pour profiter de l’évènement )
Les pilotes de moto trial vintage ont rendez-vous aux Étilleux à l’occasion du championnat de France. Au programme 5 épreuves mêlant technique, équilibre et sensations. Venez les encourager et profiter du spectacle !
Restauration et buvette sur place prévues pour profiter de l’évènement.
Gratuit   .

Les Étilleux 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Vintage motorcycle trial riders meet up at Les Étilleux for the French championship. On the program: 5 events combining technique, balance and thrills. Come and cheer them on, and enjoy the show!
Catering and refreshments on site to make the most of the event )

L’événement Championnat de France de Trial Vintage Les Étilleux Les Étilleux a été mis à jour le 2026-05-08 par OTs DU PERCHE

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