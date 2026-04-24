L’Estillienne Échappée vélo Les Étilleux
L’Estillienne Échappée vélo Les Étilleux dimanche 14 juin 2026.
Les Étilleux
L’Estillienne Échappée vélo
Les Étilleux Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:30:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
L’Estillienne revient pour sa 4ème édition le dimanche 14 juin 2026.
Cette balade à vélo vous invite à découvrir le Perche ! Le Comité des Fêtes des Étilleux vous propose un parcours sur une journée, ponctué d’activités ludiques (jeux d’adresse, de logique, énigmes…) et d’un pique-nique le midi.
L’Estillienne revient pour sa 4ème édition le dimanche 14 juin 2026.
Cette balade à vélo vous invite à découvrir le Perche ! Le Comité des Fêtes des Étilleux vous propose un parcours sur une journée, ponctué d’activités (jeux d’adresse, de logique, énigmes…) et d’un pique-nique le midi. Une balade ludique qui allie plaisir, découverte et convivialité pour passer un bon moment en famille ou entre amis.
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Adulte 5 €
Enfant (- 10 ans ) 2 €
De 09h30 à 17h.
Départ Aire de jeux Les Etilleux
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Parcours Petites routes 28 km (Dénivelé moyen)
Réservation avant le 11 juin => 07 49 27 17 28
Par mail => comit.desfetes@gmail.com 5 .
Les Étilleux 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 49 27 17 28 comit.desfetes@gmail.com
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English :
L’Estillienne returns for its 4th edition on Sunday June 14, 2026.
This bike ride invites you to discover the Perche region! The Comité des Fêtes des Étilleux is offering a day-long route, punctuated by fun activities (games of skill, logic, riddles, etc.) and a picnic lunch.
L’événement L’Estillienne Échappée vélo Les Étilleux a été mis à jour le 2026-04-24 par OTs DU PERCHE