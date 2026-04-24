Les Étilleux

L’Estillienne Échappée vélo

Les Étilleux Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:30:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

L’Estillienne revient pour sa 4ème édition le dimanche 14 juin 2026.

Cette balade à vélo vous invite à découvrir le Perche ! Le Comité des Fêtes des Étilleux vous propose un parcours sur une journée, ponctué d’activités ludiques (jeux d’adresse, de logique, énigmes…) et d’un pique-nique le midi.

L’Estillienne revient pour sa 4ème édition le dimanche 14 juin 2026.

Cette balade à vélo vous invite à découvrir le Perche ! Le Comité des Fêtes des Étilleux vous propose un parcours sur une journée, ponctué d’activités (jeux d’adresse, de logique, énigmes…) et d’un pique-nique le midi. Une balade ludique qui allie plaisir, découverte et convivialité pour passer un bon moment en famille ou entre amis.

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Adulte 5 €

Enfant (- 10 ans ) 2 €

De 09h30 à 17h.

Départ Aire de jeux Les Etilleux

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Parcours Petites routes 28 km (Dénivelé moyen)

Réservation avant le 11 juin => 07 49 27 17 28

Par mail => comit.desfetes@gmail.com 5 .

Les Étilleux 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 49 27 17 28 comit.desfetes@gmail.com

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English :

L’Estillienne returns for its 4th edition on Sunday June 14, 2026.

This bike ride invites you to discover the Perche region! The Comité des Fêtes des Étilleux is offering a day-long route, punctuated by fun activities (games of skill, logic, riddles, etc.) and a picnic lunch.

L’événement L’Estillienne Échappée vélo Les Étilleux a été mis à jour le 2026-04-24 par OTs DU PERCHE