Championnat de France d’équitation de travail Mas d’Estanion Aimargues

Aimargues

Championnat de France d’équitation de travail

Mas d’Estanion 2 chemin de la palunette Aimargues Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 09:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Championnat de France d’équitation de travail



Les 26, 27 et 28 juin 2026 à Aimargues



De 09h00 à 19h00



Concours Modèle et allure Cheval camargue

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Mas d’Estanion 2 chemin de la palunette Aimargues 30470 Gard Occitanie +33 6 50 80 55 81 mas.estanion@gmail.com

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English :

French Working Equitation Championship



June 26, 27 and 28, 2026 at Aimargues



From 09h00 to 19h00



Model and gait competition Camargue horse

L’événement Championnat de France d’équitation de travail Aimargues a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Cœur de Petite Camargue