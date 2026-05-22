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Championnat de France d’équitation de travail Mas d’Estanion Aimargues

Championnat de France d’équitation de travail Mas d’Estanion Aimargues vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Mas d'Estanion

Adresse : 2 chemin de la palunette

Ville : 30470 Aimargues

Département : Gard

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Aimargues

Championnat de France d’équitation de travail

Mas d’Estanion 2 chemin de la palunette Aimargues Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 09:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Championnat de France d’équitation de travail

Les 26, 27 et 28 juin 2026 à Aimargues

De 09h00 à 19h00

Concours Modèle et allure Cheval camargue
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Mas d’Estanion 2 chemin de la palunette Aimargues 30470 Gard Occitanie +33 6 50 80 55 81  mas.estanion@gmail.com

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English :

French Working Equitation Championship

June 26, 27 and 28, 2026 at Aimargues

From 09h00 to 19h00

Model and gait competition Camargue horse

L’événement Championnat de France d’équitation de travail Aimargues a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Cœur de Petite Camargue