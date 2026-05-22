Championnat de France d’équitation de travail Mas d’Estanion Aimargues
Championnat de France d’équitation de travail Mas d’Estanion Aimargues vendredi 26 juin 2026.
Aimargues
Championnat de France d’équitation de travail
Mas d’Estanion 2 chemin de la palunette Aimargues Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 09:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Championnat de France d’équitation de travail
Les 26, 27 et 28 juin 2026 à Aimargues
De 09h00 à 19h00
Concours Modèle et allure Cheval camargue
.
Mas d’Estanion 2 chemin de la palunette Aimargues 30470 Gard Occitanie +33 6 50 80 55 81 mas.estanion@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
French Working Equitation Championship
June 26, 27 and 28, 2026 at Aimargues
From 09h00 to 19h00
Model and gait competition Camargue horse
L’événement Championnat de France d’équitation de travail Aimargues a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Cœur de Petite Camargue