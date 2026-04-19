Durenque

Championnat de France mini trial

Durenque Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Un week-end sous le signe du Trial pour les plus jeunes !

Le 24 mai, Durenque vibre au rythme du Championnat de France Mini Trial !

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés comme pour les curieux, dans une ambiance conviviale et accessible à tous. Sur un tout nouveau terrain, les jeunes pilotes viendront relever le défi avec talent et détermination… de quoi en prendre plein les yeux !

Au programme

le spectacle du trial sous toutes ses formes, avec la présence du Beta Try Trial Tour et une démonstration qui promet quelques belles sensations. Et parce qu’un bon moment ne serait pas complet sans partage, la soirée se prolonge autour d’un repas aligot, généreux et chaleureux.

Sur place, une buvette sera ouverte tout le week-end pour se retrouver, échanger et profiter pleinement de l’événement.

Les enfants sont les bienvenus pour vivre cette expérience au plus près des pilotes et peut-être faire naître des vocations !

Inscriptions https://ffm.engage-sports.com/cf-minitrial-durenque-12-2026/

Stationnement facile avec parking sur place et possibilité d’accueil pour les camping-cars (en autonomie).

Contact Guillaume 06 18 05 44 39 Journée organisée par LE MCL ORGANISE moto Club du Levezou. .

Durenque 12170 Aveyron Occitanie +33 6 18 05 44 39

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English :

A Trials weekend for youngsters!

L’événement Championnat de France mini trial Durenque a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)