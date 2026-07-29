Championnat de godille Paimpol
dimanche 9 août 2026 · Paimpol
Informations pratiques
Paimpol
Championnat de godille
Quai Neuf Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 12:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Le port de Paimpol accueille le championnat de godille avec les meilleurs godilleurs de Bretagne. Spectacle et sport en perspective. Inscrivez-vous !
Entraînements et inscriptions le samedi, et championnat le dimanche. Buvette, boutique etc. accompagneront cette fête. Vous pouvez dès maintenant vous pré-inscrire pour cette nouvelle édition. .
Quai Neuf Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 41 61 71
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English :
L’événement Championnat de godille Paimpol a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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