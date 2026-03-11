Championnat de parapente Ozone Chabre Open Montagne de Chabre Val Buëch-Méouge

Championnat de parapente Ozone Chabre Open

Montagne de Chabre Châteauneuf de Chabre Val Buëch-Méouge Hautes-Alpes

Tarif :

Date :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-06-27

Compétition amicale de parapente entre les différents pilotes mondiaux et expérimentés, avec des vols dans une zone magnifique au départ de la Montagne de Chabre !

Montagne de Chabre Châteauneuf de Chabre Val Buëch-Méouge 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 65 09 38 laragne@sisteron-buech.fr

English : Ozone Chabre Open paragliding cross country competition

As pioneers of the friendly, stress-free paragliding cross country competition, our emphasis is on safe, achievable tasks. The event is aimed primarily at competent and experienced pilots not yet established on the competition circuit. Above all, it will be fun! Sponsored by Ozone, the event includes daily briefings and de-briefings, as well as social events and lots of prizes. And we will have great flying in a fantastic area.

