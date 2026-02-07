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Championnat de Ping-Pong Loisirs COSEC 1 Lesparre-Médoc

Championnat de Ping-Pong Loisirs COSEC 1 Lesparre-Médoc

Championnat de Ping-Pong Loisirs COSEC 1 Lesparre-Médoc samedi 2 mai 2026.

Lieu : COSEC 1

Adresse : Avenue Jean Moulin

Ville : 33340 Lesparre-Médoc

Département : Gironde

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 8 8 Tarif de base plein tarif

Lesparre-Médoc

Championnat de Ping-Pong Loisirs

COSEC 1 Avenue Jean Moulin Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Coup de cœur pour le ping-pong loisirs en Médoc.
Un tournois de tennis de table, qui se déroule dans la bonne humeur, ouvert à tous et à toutes, médocains et vacanciers, même joueurs anciennement classés.
Inscription (payante) sur place de 9h30 à 10h. Petite restauration sur place   .

COSEC 1 Avenue Jean Moulin Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 47 23 95 

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English : Championnat de Ping-Pong Loisirs

L’événement Championnat de Ping-Pong Loisirs Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Médoc-Vignoble

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