Championnat de Ping-Pong Loisirs COSEC 1 Lesparre-Médoc

Lesparre-Médoc

Championnat de Ping-Pong Loisirs

COSEC 1 Avenue Jean Moulin Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe

Coup de cœur pour le ping-pong loisirs en Médoc.

Un tournois de tennis de table, qui se déroule dans la bonne humeur, ouvert à tous et à toutes, médocains et vacanciers, même joueurs anciennement classés.

Inscription (payante) sur place de 9h30 à 10h. Petite restauration sur place .

COSEC 1 Avenue Jean Moulin Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 47 23 95

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English : Championnat de Ping-Pong Loisirs

L’événement Championnat de Ping-Pong Loisirs Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Médoc-Vignoble