Championnat de Ping-Pong Loisirs COSEC 1 Lesparre-Médoc
Championnat de Ping-Pong Loisirs COSEC 1 Lesparre-Médoc samedi 2 mai 2026.
Lesparre-Médoc
Championnat de Ping-Pong Loisirs
COSEC 1 Avenue Jean Moulin Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Coup de cœur pour le ping-pong loisirs en Médoc.
Un tournois de tennis de table, qui se déroule dans la bonne humeur, ouvert à tous et à toutes, médocains et vacanciers, même joueurs anciennement classés.
Inscription (payante) sur place de 9h30 à 10h. Petite restauration sur place .
COSEC 1 Avenue Jean Moulin Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 47 23 95
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English : Championnat de Ping-Pong Loisirs
L’événement Championnat de Ping-Pong Loisirs Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Médoc-Vignoble
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