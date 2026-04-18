Championnat de Tarot Salle des Fêtes Cavalaire-sur-Mer
Championnat de Tarot Salle des Fêtes Cavalaire-sur-Mer samedi 2 mai 2026.
Cavalaire-sur-Mer
Championnat de Tarot
Salle des Fêtes Avenue Charles de Gaulle Cavalaire-sur-Mer Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-02
TAROT CHAMPIONNAT DU VAR CÔTE D’AZUR.
.
Salle des Fêtes Avenue Charles de Gaulle Cavalaire-sur-Mer 83240 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 77 68 10 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
TAROT CHAMPIONSHIP VAR CÔTE D’AZUR.
L’événement Championnat de Tarot Cavalaire-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Cavalaire