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Championnat de Tarot Salle des Fêtes Cavalaire-sur-Mer

Championnat de Tarot Salle des Fêtes Cavalaire-sur-Mer samedi 2 mai 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : Avenue Charles de Gaulle

Ville : 83240 Cavalaire-sur-Mer

Département : Var

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif :

Cavalaire-sur-Mer

Championnat de Tarot

Salle des Fêtes Avenue Charles de Gaulle Cavalaire-sur-Mer Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-02

TAROT CHAMPIONNAT DU VAR CÔTE D’AZUR.
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Salle des Fêtes Avenue Charles de Gaulle Cavalaire-sur-Mer 83240 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 77 68 10 30 

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English :

TAROT CHAMPIONSHIP VAR CÔTE D’AZUR.

L’événement Championnat de Tarot Cavalaire-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Cavalaire

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