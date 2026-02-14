Championnat départemental de BMX Pôle de loisirs du lac Savenay
Championnat départemental de BMX Pôle de loisirs du lac Savenay dimanche 15 mars 2026.
Championnat départemental de BMX
Pôle de loisirs du lac La Vallée Mabile Savenay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 09:00:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place. .
Pôle de loisirs du lac La Vallée Mabile Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@bmxsavenay.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Championnat départemental de BMX Savenay a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon