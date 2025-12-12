Moins qu’hier (plus que demain) Salle Equinoxe Savenay

Moins qu’hier (plus que demain)

Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique

Début : 2026-04-29 20:30:00

fin : 2026-04-29 21:30:00

C’est un portrait acide et décomplexé des relations de couple.

À partir de l’adaptation de la bande dessinée de Fabcaro, les comédiens, Karine Le May et Jean-Luc Rivière explorent avec humour et authenticité les travers de l’amour et de la vie à deux.

La pièce est une galerie de portraits, de situations cocasses et absurdes avec des personnages aussi troublants qu’attachants, qui nous interrogent avec humour sur la nature du couple et la vie à deux. Karine et Jean Luc jonglent entre les personnages et leur propre couple avec un naturel déconcertant et une jubilation contagieuse !

Hier, aujourd’hui, demain… le secret des couples qui durent ne serait-il pas de pouvoir rire de tout ?

Tout public, à partir de 12 ans. .

Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 58 72 74 culture@ville-savenay.fr

