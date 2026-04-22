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Réalise un cyanotype Savenay

Réalise un cyanotype Savenay mercredi 6 mai 2026.

Adresse : Rue du Parc des Sports

Ville : 44260 Savenay

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Savenay

Réalise un cyanotype

Rue du Parc des Sports Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

Venez découvrir une technique photographique ancienne et réalisez une superbe œuvre à base de plantes avec le Jardin des Maux’Passants.

Tout public à partir de 8 ans.

Sur inscription.   .

Rue du Parc des Sports Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 10 77 50  mediatheque.savenay@estuaire-sillon.fr

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English :

L’événement Réalise un cyanotype Savenay a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

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