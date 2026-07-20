Informations pratiques

Asnelles

Championnat d’Europe de char à voile à Asnelles

Plage Asnelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-09-05

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-09-05

Venez assister au Championnat d’Europe de char à voile à Asnelles classe Standart & Euro cup classe NSF. Vous y verrez 70 pilotes européens dont 6 nationalités. Un spectacle à ne pas manquer !

Venez assister au Championnat d’Europe de char à voile à Asnelles classe Standart & Euro cup classe NSF. Vous y verrez 70 pilotes européens dont 6 nationalités. Un spectacle à ne pas manquer ! .

Plage Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 2 31 22 71 33 charavoileasnelles@orange.fr

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English : Championnat d’Europe de char à voile à Asnelles

Come and watch the European Sand Yachting Championships in Asnelles: Standard class & NSF Euro Cup class. You’ll see 70 European sailors representing six different nationalities. A spectacle not to be missed!

L’événement Championnat d’Europe de char à voile à Asnelles Asnelles a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Gold Beach