Championnat d’Europe de char à voile à Asnelles Asnelles
samedi 5 septembre 2026 · Asnelles
Informations pratiques
Asnelles
Championnat d’Europe de char à voile à Asnelles
Plage Asnelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-09-05
fin : 2026-09-08
Date(s) :
2026-09-05
Venez assister au Championnat d’Europe de char à voile à Asnelles classe Standart & Euro cup classe NSF. Vous y verrez 70 pilotes européens dont 6 nationalités. Un spectacle à ne pas manquer !
Venez assister au Championnat d’Europe de char à voile à Asnelles classe Standart & Euro cup classe NSF. Vous y verrez 70 pilotes européens dont 6 nationalités. Un spectacle à ne pas manquer ! .
Plage Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 2 31 22 71 33 charavoileasnelles@orange.fr
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English : Championnat d’Europe de char à voile à Asnelles
Come and watch the European Sand Yachting Championships in Asnelles: Standard class & NSF Euro Cup class. You’ll see 70 European sailors representing six different nationalities. A spectacle not to be missed!
L’événement Championnat d’Europe de char à voile à Asnelles Asnelles a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Gold Beach
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