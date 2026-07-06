Les concerts de l’été aux Tourelles « Thomas Cappe » Les Tourelles Asnelles
mardi 4 août 2026 · Les Tourelles · Asnelles
Informations pratiques
Asnelles
Les concerts de l’été aux Tourelles « Thomas Cappe »
Les Tourelles Avenue de la Libération Asnelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04 23:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Soirée concert, planches et cocktails aux Tourelles à Asnelles. Tout l’été, profitez d’une ambiance conviviale et festive animée par un groupe différent. Ce soir, place à Thomas Cappe. Événement ouvert à tous. Réservation conseillée.
Soirée concert, planches et cocktails aux Tourelles à Asnelles. Tout l’été, profitez d’une ambiance conviviale et festive animée par un groupe différent. Ce soir, place à Thomas Cappe. Événement ouvert à tous. Réservation conseillée. .
Les Tourelles Avenue de la Libération Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 2 31 51 19 44 events@lestourelles-vacances.com
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English : Les concerts de l’été aux Tourelles « Thomas Cappe »
An evening of live music, open-air dining and cocktails at Les Tourelles in Asnelles. All summer long, enjoy a friendly and festive atmosphere, with a different band performing each night. Tonight, it’s Thomas Cappe’s turn. The event is open to all. Booking recommended.
L’événement Les concerts de l’été aux Tourelles « Thomas Cappe » Asnelles a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Gold Beach
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