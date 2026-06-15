Championnat d’Europe de voitures Radiocommandées Piste Vitesse Piste du Bourg Mini Racing Car Jasseron mercredi 22 juillet 2026.

Jasseron

Championnat d’Europe de voitures Radiocommandées Piste Vitesse

Piste du Bourg Mini Racing Car Chemin Firmin Vermeil Jasseron Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:00:00

fin : 2026-07-25 18:04:00

Date(s) :

2026-07-22

Championnat d’Europe de Voitures Radiocommandées Vitesse Echelle 1/8

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Piste du Bourg Mini Racing Car Chemin Firmin Vermeil Jasseron 01250 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 70 13 15

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English :

1/8 Scale Radio-Controlled Speed Car European Championship

L’événement Championnat d’Europe de voitures Radiocommandées Piste Vitesse Jasseron a été mis à jour le 2026-06-15 par Bourg-en-Bresse Destinations Office de tourisme