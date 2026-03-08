Championnat du monde des courses aventure ARWC 2026 Place Tuffelli Corte
Championnat du monde des courses aventure ARWC 2026 Place Tuffelli Corte dimanche 27 septembre 2026.
Championnat du monde des courses aventure ARWC 2026
Place Tuffelli Départ Corte Arrivée L’Ile Rousse Corte Haute-Corse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-09-27
La Corse accueille le championnat du monde de course aventure (ARWC 2026). 80 équipes internationales relèvent un défi extrême 500 km non-stop entre mer et montagne. Départ à Corte, arrivée à L’Ile-Rousse. Trek, VTT, kayak et orientation au programme !
.
Place Tuffelli Départ Corte Arrivée L’Ile Rousse Corte 20250 Haute-Corse Corse +33 6 34 10 28 44 pascal@arwc2026.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Adventure Racing World Championship ARWC 2026
Corsica hosts the Adventure Race World Championship (ARWC 2026). 80 international teams take up an extreme challenge: 500 km non-stop between sea and mountains. Start in Corte, finish in L’Ile-Rousse. Trek, mountain bike, kayak and orienteering on the program!
L’événement Championnat du monde des courses aventure ARWC 2026 Corte a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne