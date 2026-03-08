Championnat du monde des courses aventure ARWC 2026 Place Tuffelli Corte

Championnat du monde des courses aventure ARWC 2026

La Corse accueille le championnat du monde de course aventure (ARWC 2026). 80 équipes internationales relèvent un défi extrême 500 km non-stop entre mer et montagne. Départ à Corte, arrivée à L’Ile-Rousse. Trek, VTT, kayak et orientation au programme !

Place Tuffelli Départ Corte Arrivée L’Ile Rousse Corte 20250 Haute-Corse Corse +33 6 34 10 28 44 pascal@arwc2026.com

English : Adventure Racing World Championship ARWC 2026

Corsica hosts the Adventure Race World Championship (ARWC 2026). 80 international teams take up an extreme challenge: 500 km non-stop between sea and mountains. Start in Corte, finish in L’Ile-Rousse. Trek, mountain bike, kayak and orienteering on the program!

