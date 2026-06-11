Championnat européen de tir à l’arme préhistorique Conférence Propulseur et arc au Paléolithique Cinéma Saint-Michel Arudy
Championnat européen de tir à l’arme préhistorique Conférence Propulseur et arc au Paléolithique Cinéma Saint-Michel Arudy vendredi 3 juillet 2026.
Arudy
Championnat européen de tir à l’arme préhistorique Conférence Propulseur et arc au Paléolithique
Cinéma Saint-Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
A partir de 16h Accueil des compétiteurs au Val Eveillé
20h30 Au cinéma d’Arudy , conférence Propulseur et arc au Paléolithique de Jean-Marc Pétillon Préhistorien, chercheur au CNRS au laboratoire Traces, Toulouse. La conférence sera suivie d’un moment de convivialité. .
Cinéma Saint-Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 64 93 84 pyrene.64260@laposte.fr
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English : Championnat européen de tir à l’arme préhistorique Conférence Propulseur et arc au Paléolithique
L’événement Championnat européen de tir à l’arme préhistorique Conférence Propulseur et arc au Paléolithique Arudy a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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