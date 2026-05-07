Cinéma Arudy Pour le meilleur Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Pour le meilleur Cinéma Saint Michel Arudy samedi 23 mai 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Pour le meilleur
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
1h 47min | Comédie dramatique
De Marie-Castille Mention-Schaar
L’incroyable histoire d’amour entre Philippe Croizon, un homme privé de ses quatre membres et de Suzana, une femme qui va lui redonner l’énergie et la possibilité d’avoir encore des rêves, dont celui de traverser la Manche à la nage. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Pour le meilleur
L’événement Cinéma Arudy Pour le meilleur Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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