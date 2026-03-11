Cinéma Arudy Super Charlie Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Super Charlie

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

1h20 À partir de 4 ans. Animation de Jon Holmberg.

Will, 10 ans, rêve d’être un super-héros comme son père policier. L’arrivée de Charlie, bébé doté de pouvoirs, bouleverse tout. Quand un super-vilain lance un plan diabolique, Will entraîne son frère pour sauver le monde ensemble, malgré les dangers. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

