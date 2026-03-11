Cinéma Arudy Super Charlie Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Super Charlie Cinéma Saint Michel Arudy samedi 21 mars 2026.
Cinéma Arudy Super Charlie
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
1h20 À partir de 4 ans. Animation de Jon Holmberg.
Will, 10 ans, rêve d’être un super-héros comme son père policier. L’arrivée de Charlie, bébé doté de pouvoirs, bouleverse tout. Quand un super-vilain lance un plan diabolique, Will entraîne son frère pour sauver le monde ensemble, malgré les dangers. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Arudy Super Charlie
L’événement Cinéma Arudy Super Charlie Arudy a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées