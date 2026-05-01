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Cinéma Arudy Nuestra Tierra VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Nuestra Tierra VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Nuestra Tierra VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy mardi 26 mai 2026.

Lieu : Cinéma Saint Michel

Adresse : 11 rue Saint-Michel

Ville : 64260 Arudy

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy Nuestra Tierra VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 21:00:00
fin : 2026-05-26

Date(s) :
2026-05-26

2h 03min | Documentaire VOSTFR

Argentine, 2009. Trois hommes blancs tentent d’expulser les membres de la communauté autochtone Chuschagasta, revendiquant la propriété des terres. Armés, ils tuent le chef de la communauté, Javier Chocobar. Le meurtre est filmé, et en 2018, après neuf ans d’impunité et des siècles d’histoire coloniale, le procès s’ouvre.   .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Nuestra Tierra VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy Nuestra Tierra VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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