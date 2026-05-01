Cinéma Arudy Nuestra Tierra VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Nuestra Tierra VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy mardi 26 mai 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Nuestra Tierra VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 21:00:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
2h 03min | Documentaire VOSTFR
Argentine, 2009. Trois hommes blancs tentent d’expulser les membres de la communauté autochtone Chuschagasta, revendiquant la propriété des terres. Armés, ils tuent le chef de la communauté, Javier Chocobar. Le meurtre est filmé, et en 2018, après neuf ans d’impunité et des siècles d’histoire coloniale, le procès s’ouvre. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Nuestra Tierra VOSTFR
L’événement Cinéma Arudy Nuestra Tierra VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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