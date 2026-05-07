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Karaoké La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Karaoké La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Karaoké La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela

Adresse : La Guinguette du Val Éveillé

Ville : 64260 Arudy

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Arudy

Karaoké La Guinguette du Val Eveillé

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Soirée Karaoké à la guinguette du Val Eveillée   .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08 

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English : Karaoké La Guinguette du Val Eveillé

L’événement Karaoké La Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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