Visite du village d’Arudy, du musée et dégustation Place de l’Hôtel de Ville Arudy

Informations pratiques

Arudy

Visite du village d’Arudy, du musée et dégustation

Place de l’Hôtel de Ville Mairie Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Parcourez les ruelles d’Arudy et plongez dans l’histoire locale grâce à une visite guidée incluant le Musée d’Ossau. Cette sortie est organisée par l’association Pyrène l’Ossaloise.

Réservation nécessaire, (places limitées) comprend la visite d’Arudy, l’entrée au musée et une dégustation. .

Place de l’Hôtel de Ville Mairie Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 64 93 84 pyrene.64260@laposte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite du village d’Arudy, du musée et dégustation

L’événement Visite du village d’Arudy, du musée et dégustation Arudy a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées