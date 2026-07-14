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Visite du village d’Arudy, du musée et dégustation Place de l’Hôtel de Ville Arudy

jeudi 20 août 2026 · Place de l'Hôtel de Ville · Arudy

Visite du village d’Arudy, du musée et dégustation Place de l’Hôtel de Ville Arudy

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place de l'Hôtel de Ville
Adresse
Mairie
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Arudy

Visite du village d’Arudy, du musée et dégustation

Place de l’Hôtel de Ville Mairie Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Parcourez les ruelles d’Arudy et plongez dans l’histoire locale grâce à une visite guidée incluant le Musée d’Ossau. Cette sortie est organisée par l’association Pyrène l’Ossaloise.
Réservation nécessaire, (places limitées) comprend la visite d’Arudy, l’entrée au musée et une dégustation.   .

Place de l’Hôtel de Ville Mairie Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 64 93 84  pyrene.64260@laposte.fr

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English : Visite du village d’Arudy, du musée et dégustation

L’événement Visite du village d’Arudy, du musée et dégustation Arudy a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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