Visite du village d’Arudy, du musée et dégustation Place de l’Hôtel de Ville Arudy
jeudi 20 août 2026 · Place de l'Hôtel de Ville · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Visite du village d’Arudy, du musée et dégustation
Place de l’Hôtel de Ville Mairie Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Parcourez les ruelles d’Arudy et plongez dans l’histoire locale grâce à une visite guidée incluant le Musée d’Ossau. Cette sortie est organisée par l’association Pyrène l’Ossaloise.
Réservation nécessaire, (places limitées) comprend la visite d’Arudy, l’entrée au musée et une dégustation. .
Place de l’Hôtel de Ville Mairie Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 64 93 84 pyrene.64260@laposte.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite du village d’Arudy, du musée et dégustation
L’événement Visite du village d’Arudy, du musée et dégustation Arudy a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Arudy (Pyrénées-Atlantiques)
- Cinéma Arudy La bataille De Gaulle l’âge de fer Cinéma Saint Michel Arudy 14 juillet 2026
- Cinéma Arudy Les enfants de la résistence Cinéma Saint Michel Arudy 15 juillet 2026
- Cinéma Arudy Les beaux jours Cinéma Saint Michel Arudy 15 juillet 2026
- Visite du village d’Arudy, du musée et dégustation Place de l’Hôtel de Ville Arudy 16 juillet 2026
- Exposition Chagi, la petite fille et les chevaux des steppes Galerie Abraxas Arudy 16 juillet 2026