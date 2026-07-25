Cinéma Arudy L’Odyssée VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
mardi 18 août 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy L’Odyssée VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
2h52 VOSTFR Interdit moins de 12 ans. Action de Christopher Nolan, avec Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Zendaya.
L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire.
Séance précédée d’un court-métrage. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy L’Odyssée VOSTFR
L’événement Cinéma Arudy L’Odyssée VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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