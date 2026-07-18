Concert Lamine Cissokho La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Informations pratiques

Arudy

Concert Lamine Cissokho La Guinguette du Val Eveillé

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Lamine Cissokho, maître de la kora et ambassadeur de la musique mandingue, transporte son public dans un voyage envoûtant à travers les rythmes et les mélodies de l’Afrique de l’Ouest. Né au Sénégal dans une famille de griots, Lamine a été bercé dès son plus jeune âge par la tradition musicale séculaire des griots, transmise de génération en génération.

Restauration sur place. .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08

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English : Concert Lamine Cissokho La Guinguette du Val Eveillé

L’événement Concert Lamine Cissokho La Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées