Cinéma Arudy Une année italienne VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy Une année italienne VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

1h 42min | Comédie dramatique VOSTFR

De Laura Samani | Par Laura Samani, Elisa Dondi

Avec Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi

Septembre 2007. Fred, jeune Suédoise de dix-sept ans, emménage à Trieste et commence une année de terminale au lycée technique de la ville. Seule fille de sa classe, elle se retrouve au centre de l’attention, en particulier de celle d’un trio inséparable de garçons. Ensemble, ils expérimentent de nouveaux sentiments, confrontent leurs doutes, et soumettent leur amitié à rude épreuve. Cette année du bac les marquera pour toujours. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Arudy Une année italienne VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy Une année italienne VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées