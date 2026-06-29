Cinéma Arudy Une année italienne VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Une année italienne VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy dimanche 19 juillet 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Une année italienne VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
1h 42min | Comédie dramatique VOSTFR
De Laura Samani | Par Laura Samani, Elisa Dondi
Avec Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi
Septembre 2007. Fred, jeune Suédoise de dix-sept ans, emménage à Trieste et commence une année de terminale au lycée technique de la ville. Seule fille de sa classe, elle se retrouve au centre de l’attention, en particulier de celle d’un trio inséparable de garçons. Ensemble, ils expérimentent de nouveaux sentiments, confrontent leurs doutes, et soumettent leur amitié à rude épreuve. Cette année du bac les marquera pour toujours. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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L’événement Cinéma Arudy Une année italienne VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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