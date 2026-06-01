Cinéma Arudy The Criminals Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy The Criminals

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 18:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

1h37 Action, Thriller de David Mackenzie. Avec Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw.

La découverte d’une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale dans un chantier de construction londonien, provoque une évacuation massive soit l’opportunité parfaite pour un hold-up. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Arudy The Criminals

L’événement Cinéma Arudy The Criminals Arudy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées