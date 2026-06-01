Cinéma Arudy The Criminals Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy The Criminals Cinéma Saint Michel Arudy mardi 30 juin 2026.
Arudy
Cinéma Arudy The Criminals
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 18:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
1h37 Action, Thriller de David Mackenzie. Avec Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw.
La découverte d’une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale dans un chantier de construction londonien, provoque une évacuation massive soit l’opportunité parfaite pour un hold-up. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy The Criminals
L’événement Cinéma Arudy The Criminals Arudy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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