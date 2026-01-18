Spectacle de Clown Au fil de l’eau par Héloise Tournesol Guinguette du Val Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy
Spectacle de Clown Au fil de l’eau par Héloise Tournesol Guinguette du Val Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy dimanche 28 juin 2026.
Arudy
Spectacle de Clown Au fil de l’eau par Héloise Tournesol Guinguette du Val
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 18:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Héloïse Tournesol rêve de jouer avec le grand metteur-en-scène Salvatore. Il vient de créer un spectacle où l‘homme part à la recherche de l’eau, une histoire pour réveiller les hommes et leur ouvrir les yeux. Elle va passer une audition devant lui. Tournesol a appris le texte par cœur. Il faut absolument qu’elle décroche ce rôle. Réussira-t-elle à convaincre Salvatore ? La rencontre de ces deux rêveurs donnera-t-elle le spectacle tant attendu ?
Grâce à l’art clownesque, délivrer un message aux hommes sur le devenir de la planète et en particulier par rapport à l’eau, celle qui fond, celle qui inonde, celle qui manque. Avec légèreté et humour.
Spectacle à partir de 7 ans de Sabine Larrodé, comédienne et danseuse.
Restauration sur place. .
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08
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English : Spectacle de Clown Au fil de l’eau par Héloise Tournesol Guinguette du Val
L’événement Spectacle de Clown Au fil de l’eau par Héloise Tournesol Guinguette du Val Arudy a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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