Cinéma Arudy Ciné-débat Compostez-moi Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Ciné-débat Compostez-moi

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-04-17 20:30:00

0h 51min | Documentaire

De Gazelle Gaignaire

Alternative écologique à l’inhumation et à la crémation, l’humusation, déjà pratiquée aux États-Unis, n’est pas encore légale en Europe. Auprès de professionnels engagés en faveur de ce compostage respectueux des défunts et de la nature, ce documentaire trace les contours d’une véritable mutation culturelle.

Projection suivie d’une discussion avec Florence Valdés, présidente de l’association Humusation France .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

English : Cinéma Arudy Ciné-débat Compostez-moi

L’événement Cinéma Arudy Ciné-débat Compostez-moi Arudy a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées