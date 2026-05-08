Cinéma Arudy Ciné-débat L’affaire Abdallah Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy Ciné-débat L’affaire Abdallah

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

1h41 Documentaire de Pierre Carles.

Le militant libanais Georges Abdallah a été incarcéré près de 41 ans en France. Ce résistant communiste pro-palestinien s’est vu affubler de l’étiquette ‘’terroriste’’. À tort. Une incroyable fake news et de fortes pressions exercées par les États-Unis sur la France sont à l’origine de cette durée de détention hors-norme. À 74 ans, il a réussi à sortir de prison, debout, ses convictions politiques intactes. Un beau portrait d’un militant courageux, le plus long détenu en France. Un documentaire excellent sur un grand monsieur resté debout et droit malgré 40 ans d’enfermement et sur un naufrage médiatique et politique. Excellent fi lm très bien documenté avec des témoignages variés et édifiants. Débat à l’issue de la séance en présence d’un représentant du collectif Libérons Georges 33 (dissous depuis sa libération), visiteur de Georges Abdallah. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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L’événement Cinéma Arudy Ciné-débat L’affaire Abdallah Arudy a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées