Cinéma Arudy Walter lapin Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy Walter lapin

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 16:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

1h25 À partir de 6 ans. Animation, Famille de Caroline Origer.

Walter est le chanceux papa d’une joyeuse bande de petits lapins. Un jour, après un gros choc, il perd la mémoire… et se met à croire qu’il est un véritable super-héros ! Ça tombe bien sa voisine, une hérissonne intrépide, cherche justement un partenaire pour explorer le monde. Les voilà embarqués dans une incroyable aventure. Mais la bande de petits lapins n’a pas dit son dernier mot pas question de laisser leur super-papa. Ils vont tout faire pour lui rappeler que, finalement, le plus cool des super-pouvoirs… c’est la famille ! .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Walter lapin

L’événement Cinéma Arudy Walter lapin Arudy a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées