Jeu-Concours La nuit des livres Harry Potter Librairie La Curieuse Arudy
Jeu-Concours La nuit des livres Harry Potter Librairie La Curieuse Arudy mardi 3 février 2026.
Jeu-Concours La nuit des livres Harry Potter
Librairie La Curieuse 5 Rue de l’Église Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03 10:00:00
fin : 2026-02-12 12:30:00
Date(s) :
2026-02-03
A l’occasion de la nuit des livres Harry Potter qui aura lieu le 13 février 2026, participez au jeu-concours proposé part la Librairie La Curieuse !
Les pages du grimoire de Sibylle Trelawneya se sont dispersées dans la vallée d’Ossau ! Apprentis sorciers et sorcières en
herbe, à vous de jouer ! Inventez vos recettes et formules magiques pour reconstituer le grimoire et le ramener à la librairie avant que les forces du mal ne s’en emparent ! .
Librairie La Curieuse 5 Rue de l’Église Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 29 03 lacurieuselibrairietroquet@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeu-Concours La nuit des livres Harry Potter
L’événement Jeu-Concours La nuit des livres Harry Potter Arudy a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées