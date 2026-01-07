Jeu-Concours La nuit des livres Harry Potter Librairie La Curieuse Arudy

Jeu-Concours La nuit des livres Harry Potter

Librairie La Curieuse 5 Rue de l’Église Arudy Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion de la nuit des livres Harry Potter qui aura lieu le 13 février 2026, participez au jeu-concours proposé part la Librairie La Curieuse !

Les pages du grimoire de Sibylle Trelawneya se sont dispersées dans la vallée d’Ossau ! Apprentis sorciers et sorcières en

herbe, à vous de jouer ! Inventez vos recettes et formules magiques pour reconstituer le grimoire et le ramener à la librairie avant que les forces du mal ne s’en emparent ! .

